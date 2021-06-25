Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı

Cannes Film Festivali Komitesi, Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali jürisinin üyelerini açıkladı. Amerikalı yönetmene yardımcı olacak 8 kişilik ekip şu isimlerden oluşuyor:

5 KADIN ÜYE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

"Fransız ve Senegalli yönetmen ve oyuncu Mati Diop, Fransız sanatçı Mylene Farmer, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, Fransız oyuncu, yönetmen ve sanatçı Melanie Laurent, Brezilyalı yönetmen ve senarist Kleber Mendonça Filho, Fransız oyuncu Tahar Rahim ve Güney Koreli oyuncu Song Kang-ho." Jüri üyelerinin 5'inin kadından oluşması dikkati çekiyor.

TEMMUZ'DA DÜZENLENECEK



Mayısta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle 6-17 Temmuz'a ertelenmişti.



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