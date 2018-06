İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bozcaada Caz Festivali’nin programı belli oldu

Ramazan Bayramı dolayısıyla bu yıl 6 güne çıkarılan Cappadox’ta toplam 141 farklı etkinlik var. Katılımcılar, oldukça geniş etkinlik takvimi içinden tercih ettiklerini seçerek özgün programlarını da oluşturabilecekler.



Her yıl olduğu gibi bu sene de Kapadokya’nın etkileyici doğasında, alternatif ve Cappadox’a özel mekanlarda gerçekleşecek deneyimlerin yanı sıra, Türkiye’den ve uluslararası çağdaş sanat dünyasından 16 sanatçının Cappadox’a özel çalışmaları görülebilecek. İlk yılından itibaren katılımcılarıyla şekillenen Cappadox’un disiplinler arası geçişken programında bu sene Gece Seyri, Gece Atıştırması gibi yeni deneyimler de bulunuyor.



Cappadoxlular bu yıl da Kapadokya’nın katmanlı coğrafyasında gün boyu devam edecek müzik, çağdaş sanat, gastronomi, açık hava etkinliklerini, Pazar Alanı’ndaki atölyeleri ve sokak yemeklerini deneyimleme imkanı bulacaklar.



KİMLER VAR?



Özellikle müzik performanslarıyla ses getiren Cappadox’ta bu yıl, Mulatu Astatke, Duman, Kalben, Nicola Cruz (Live), Christian Löffler Ensemble, ALA.NI, BaBa ZuLa, Gaye Su Akyol, Birsen Tezer, Ceylan Ertem, Ahmet Aslan, Flamingods, Feathered Sun (Live), Gigi Masin, Populous, Fontän, islandman, Yazz Ahmed, The Dwarfs of East Agouza, Chihei Hatakeyama, Dijf Sanders, Tsu!, Cero39 gibi grup ve sanatçıların performansları yer alacak.