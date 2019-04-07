Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki (CSO) konser, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Altus Kültür Sanat'ın iş birliğinde gerçekleştirildi.



Rea'nın caz doğaçlamalarına, Bahrami'nin Bach besteleriyle eşlik ettiği konser, başkentlilerin beğenisiyle karşılandı.



İzleyiciler konser sonunda piyanistleri dakikalarca alkışladı.



Konseri İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de izledi.

"BİZE ÇOK HOŞ BİR AKŞAM YAŞATTILAR"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ramin Bahrami ile Danilo Rea ikilisinin performansını çok başarılı bulduğunu ve iki ünlü yorumcunun muhteşem bir iş çıkardığını belirtti.



Gaiani, "Bach'ın notaları arasında bizi rüyalara götürdüler. Bize çok hoş bir akşam yaşattılar. İki önemli İtalyan sanatçıyı Ankaralı sanatseverlerle buluşturmaktan çok memnunum. Onları yurt dışında ilk kez dinledim ve gerçekten onları burada görmek muhteşem" dedi.



Ankaralı sanatseverlerin kendilerini çok sıcak bir şekilde karşıladığının altını çizen Gaiani, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.



BACH EVRENSELLİĞİNİ GÖSTERDİ

Danilo Rea, konser sırasında seyirciden güzel bir enerji aldıklarını ve iyi bir performans sergilediklerini söyledi.



Ramin Bahrami ise Bach'ın evrenselliğini bu akşam da gösterdiğini belirterek, "İtalyan,Türk, İranlı. Ülke gözetmeksizin duygular hep aynı" değerlendirmesinde bulundu.

