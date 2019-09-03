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Kendini sadece 'özgür bir müzisyen' olarak tanımlayan Cem Adrian, 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ilk konserini verecek.



Konsere yoğun ilgi gösteren Adrian’ın hayranları, konserin biletlerini üç hafta öncesinden tüketti. 3972 kişilik oturma kapasitesi dolan konser için, merdiven biletlerinin satışı ise devam ediyor.



Adrian, 2005 yılında çıkan ilk albümü Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım'dan, 2017’de çıkan son albümü 'Tuz Buz'a kadar olan albümlerinden oluşacak repertuvarıyla, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu özel konserde Ahmet Aslan, Derya Köroğlu, Aylin Aslım, Gazapizm, Halil Sezai ve Gökhan Kılıç da Adrian’ın sahnesine misafir olacaklar.