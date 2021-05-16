Cem Yılmaz'dan Hokkabaz'ın devam filmi açıklaması

Cem Yılmaz, Twitter hesabından yeni film müjdesi verdi. Ünlü komedyen, 2006 yılında vizyona giren Hokkabaz filminin devamının geleceğini açıkladı. Yılmaz, filmin afişini paylaşarak, "15 yıl önce yaptığımız bu güzel film için çok güzel mesajlar aldım. Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir. 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım" ifadesini kullandı.



Yılmaz'ın 'İskender' karakterini canlandırdığı Hokkabaz filminin oyuncu kadrosunda Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi ünlü isimler yer alıyordu.

HOKKABAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.



Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.



CEM YILMAZ FİLMLERİ

-Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

-Vizontele (2001)

-G.O.R.A. (2004)

-Organize İşler (2005)

-Hokkabaz (2006)

-Arı Filmi (2007)

-Canım Ailem (2008)

-A.R.O.G (2008)

-Arthur: Maltazar'ın İntikamı (2009)

-Yahşi Batı (2010)

-Av Mevsimi (2010)

-Zefir (2011)

-Arabalar 2 (2011)

-Sonra Ağlayacağım (2011)

-Magnifica Presenza (2012)

-CM101MMXI Fundamentals (2013)

-Pek Yakında (2014)

-Son Umut (2014)

-Ali Baba ve 7 Cüceler (2015)

-İftarlık Gazoz (2016)

-Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016)

-Deli Aşk (2017)

-Arif V 216 (2018)

-Karakomik Filmler (2019)

-Karakomik Filmler 2 (2020)