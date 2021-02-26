Cemal Reşit Rey'de (CRR) mart ayına özel sürpriz program

Şan’da Tenor Laçin Modiri ve 1. Keman’da Özgecan Günöz ile 2. Keman’da Hakan Güven, Viyola’da Aslı Beste Benian, Viyolonsel’de Çağlayan Çetin, Kontrbas’da Deniz Yurdakul ve Piyano’da Şef Batuğhan Uzgören...



Modiri Ensemble Türkiye’de daha önce yapılmamış bir programla 1 Mart'ta CRR Konser Salonu'ndaki konserde, İngiliz besteci Finzi’nin “Farewell to Arms” (silahlara elveda) ve Fransız besteci Chausson’un “Chanson Perpétuelle” (Chanson sonsuz şarkı) eserlerinin de Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

İLK DEFA SESLENDİRECEK

İtalyan besteci Respighi’nin “İl Tramonto” (gün batımı) isimli eserinin de Türkiye prömiyerini gerçekleştirmiş olan Laçin Modiri İngiliz besteci Finzi’nin de ülkemizde ilk defa bir eserini seslendirmiş olacak.

Finzi’nin savaşlarda yaşadığı acıyı anlatan bu eserin ilk bölümü 2. Dünya Savaşı, ikinci bölümünün ise 1.Dünya Savaşı sonunda yazılmış olması gibi ilginç bir özellik taşıyor.



Uluslararası arenada aktif olarak konserler veren müzisyenlerden oluşan topluluk, bu besteciler dışında bir başka ünlü İngiliz besteci Elgar’ın da “Salut d'Amour" (Aşka Selam) isimli eserini seslendirecektir. Böylece aşk ve savaş temalı bu konser ile ülkemizde dinleyicilere farklı ve yenilikçi bir sunum gerçekleştirecektir.



Konser, Youtube Modiri Ensemble’dan 1-7 Mart tarihleri arasında izlenebilecek.