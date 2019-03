Charles Roven: Wonder Woman 1984 devam filmi olmayacak

Gal Gadot'un canlandırdığı Diana Prince karakteriyle sinema tarihine geçtiği ve DC Sinematik Evreni’nin şimdiye kadarki en başarılı filmi kabul edilen Wonder Woman'ın yeni filmiyle ilgili yeni detaylar belli oldu. Çekimleri tamamlanan ve 2020'de vizyona girecek Wonder Woman 1984'ün sanılanın aksine bir devam filmi olmayacağı açıklandı.



Vulture'a konuşan filmin yapımcısı Charles Roven, Wonder Woman hayranlarının düşüncelerinde yanıldığını ve ikinci filmin bir devam halkası olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. 69 yaşındaki yapımcı, özellikle filmin yönetmeni Patty Jenkins'in, kesinlikle bu filmin devam halkası olmasını istemediğini belirtti:



Roven "Patty bu filmin bir sonraki Wonder Woman tekrarı olmasını gerektiğini belirtti. Tamamen farklı bir zaman dilimi ve bunca zamandır Diana'nın ne yaptığını göreceksiniz. Ama bugüne kadar anlattıklarımızdan tamamen farklı bir hikaye. Tabii bu film de aynı duyguları, mizahı ve cesareti gösterecek" dedi.

Filmin şimdiye kadar yayınlanan görselleri arasında ilk fimlin sonunda hayatını kaybettiği düşünülen Steve Trevor karakterini canlandıran Chris Pine'ın olması ise kafaları karıştırdı. İkinci filmde de rol alacağı kesinleşen Pine'ın devam olmayan hikaye içindeki rolü merak konusu oldu.