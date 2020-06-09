Çığlık tablosu bilmecesi

Rus milyarder Abramoviç’in Çığlık tablosunu satın aldığı haberlerini yakın kaynaklar yalanladı.

09.06.2020 - 11:01

Çığlık tablosu bilmecesi

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Rus milyarder Abramoviç'ten Çığlık tablosuna 120 milyon dolar

Rus milyarder Abramoviç'ten Çığlık tablosuna 120 milyon dolar

Ünlü milyarder Roman Abramoviç'in Rus medyasında yer alan haberlere göre; Norveçli ressam Edvard Munch’un dünyaca ünlü Çığlık tablosunu 120 milyon dolara satın aldığı iddia edildi.

Müzayede şirketi Sotheby's tarafından yapılan ve 50 milyon dolar teklifle başlayan açık artırmaya telefonla katılan Abramoviç’in Çığlık tablosu için en yüksek teklifi veren isim olduğu ve tablonun yeni sahibinin Abramoviç olduğu yazıldı.

Ancak ünlü milyardere yakın bir kaynak çıkan haberleri reddetti. Rusya’nın en zengin yedinci insanı olan Abramoviç’e yakın bir kaynağın Sputnik’e verdiği demeçte ise haberlerin gerçeklerle tutarlı olmadığını belirterek ünlü iş adamının tabloyu almadığını belirtti. Müzayede şirketi Sotheby’s tarafından ise konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.

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