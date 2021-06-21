Çin’de gerçek kurtlarla tiyatroya tepki

Çin’in Xi’an kentinde bir tiyatroda oynanan The Legend of Camel Bell (Deve Çanı Efsanesi) adlı oyunda gerçek kurtların kullanılması tepki çekti.

Oyun sırasında çekilen görüntülerde, seyircilerin kurtlardan sadece birkaç metre mesafede oturarak oyunu izlediği, kurtlarda herhangi bir tasma veya ağızlık bulunmadığı ve kurtlardan birinin sahnede oyunculardan birini yere düşürerek üzerine çıktığı görüldü.

Tiyatronun sahibi olan Huaxia Kültür Turizmi isimli şirket, kurtların “insanlara zarar vermeyeceği” konusunda ısrar ederek, vatandaşların güvenlik endişelerini reddetti.



Şirketten bir temsilci ise yaptığı açıklamada, kurtların 3 ila 4 nesildir evcilleştirildiğini ifade ederek, “2018'den beri yasal olarak yetiştirilip, sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından eğitiliyorlar ve son üç yılda hiçbir kaza yaşanmadı” dedi.



Tiyatronun, kurtların seyircilere ulaşamaması için sahne ile koltuklar arasına koruma ağları dikildiğini belirten temsilci, oyuncuların ise dövüş sahnelerinde yaralanmamaları için koruyucu giysiler giydiklerini açıkladı.

The Legend of Camel Bell, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan ticaret güzergahı olan tarihi İpek Yolu'nu konu ediniyor. Gösterideki kurtlar ise Çin'in eski deve birliklerinin Orta Asya'ya yapacağı tehlikeli yolculuğunun temsil edildiği bir sahnede yer alıyor.

ÇİN’DE GERÇEK KURTLAR İLE TİYATRO GÖSTERİSİ