Çingene kızı'na 11 yılda 2 milyonu aşkın ziyaretçi

Gaziantep'te 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.



"Çingene kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçasının da sergilendiği müze, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip.



Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak mekanlarından biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da 340 bin 569 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı.



Müze kurulduğu 2011'de 71 bin 323, 2012'de 169 bin 38, 2013'te 179 bin 297, 2014'te 206 bin 684 kişi, 2015'te 178 bin 995, 2016'da 108 bin 835, 2017'de 169 bin 773, 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de 87 bin 642, 2021'de 242 bin 145 kişi olmak üzere toplamda 2 milyon 21 bin 853 kişiye kapılarını araladı.



7 GÜN ZİYARETE AÇIK



Müze Müdürü Özgür Çomak, 1 Haziran 2021'de sokağa çıkma yasaklarının tamamen kalkmasıyla müzeye ziyaretçi ilgisinin arttığını söyledi.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ve okulların ara tatilinde müzeye ziyaretçi akını olduğunu belirten Çomak, şunları kaydetti: "2020 yılında yaklaşık 90 bin ziyaretçimizi ağırladık. 2021 yılının özellikle ikinci 6 ayında yani 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağının tamamen bitmesi ve turların yoğunlaşmasıyla birlikte bu sürede çok büyük bir rakama ulaştık. 242 bin 145 kişi müzemizi ziyaret etti. Geçen yıl 1 Haziran'a kadar pandemi nedeniyle yasaklar olmasaydı, 2019 yılındaki 340 bin ziyaretçi sayısını geçerdik ama bu rakama son 6 ayda çok yaklaştık."



Çomak, müzeye ilginin her yıl arttığını belirterek, "2020 yılının ilk 3 ayında çok iyi gidiyorduk. Kentte turizm patlaması yaşanıyordu adeta. 2019 rakamlarını geçecektik, durum onu gösteriyordu ama pandemi koşulları başlayınca 2020 yılında rekoru geçemedik. 2021 yılı ikinci yarısında çok iyi gittik. 2022 yılında yasaklar olmazsa 2019 rakamları çok rahat geçeriz" dedi.



Özgür Çomak, müzenin 7 gün ziyarete açık olduğunu sözlerine ekledi.

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