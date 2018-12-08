Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen Çingene Kızı Mozaiği'nin 12 parçası, Gaziantep Zeugma Müzesi'nde görücüye çıktı.
28 Kasım'da Türkiye'ye getirilen mozaik şimdilik geçici sergide yer alacak, restorasyonunun ardından büyük mozaikteki yerine yerleştirilecek.
Çingene kızı aslında Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılındaki kazı çalışmaları sırasında çıkarılan 300 metrekarelik mozaiğin küçük bir parçası.
Türkiye'ye ait olduğu kanıtlanarak Ohio Üniversitesi'nden Gazientep'e getirilen parçalar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ziyarete açıldı.
Çingene Kızı'nın eksik parçaları ziyarete açıldı
Anadolu AjansıSanat
"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ziyarete açıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen Çingene Kızı Mozaiği'nin 12 parçası, Gaziantep Zeugma Müzesi'nde görücüye çıktı.