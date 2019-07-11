Dünyanın en önemli projelerine imza atan Alchemy Project tarafından hayata geçirilen Bazzar Şov, Škoda Auto’nun desteği ve Hilltown Alışveriş Merkezi’nin ev sahipliğinde, çılgın akrobatların nefes kesen gösterileriyle muhteşem bir görsel şölene imza atacak.



Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau’nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouinard'ın üstlendiği Bazzar, 8 farklı konseptte yer çekimine meydan okuyarak izleyenleri masalsı bir yolculuğa da çıkaracak. Cirque du Soleil’in 1984’ten beri 43'üncü özel gösterisi olan yeni şovu, İstanbul’da 1 Eylül’e kadar toplam 6 performans sergileyecek.

"İSTANBULLULARIN KALBİNİ FETHEDECEK"

Bazzar’ın İstanbul’da gerçekleşecek prömiyeri hakkında bir açıklama yapan Alchemy Project CEO’su Mac S.Far, "En yeni prodüksiyonlarından biri olan Bazar’ın kendisi kadar ünlü ikonik çadırı altında bu özel gösteriyi ilk kez Türkiye’ye getirdiğimiz için mutluyuz. Alchemy Project olarak, Bazzar’ı 3 kıtada, 6 ülkede, 210’dan fazla turne ve 130’u aşkın şovu seyirciyle buluşturacağız. Müziğin, akrobasinin ve dansın birleşimiyle Bazzar, İstanbulluların kalbini fethedecek” dedi