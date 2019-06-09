Çocuk Sinema Okulunun çocuk sinemacılarının kadrajından yeniden çekilen sinema filmleri, 10 Haziran Dünya Sinemacılar Günü etkinlikleri kapsamında beyaz perdede gösterimde olacak.



Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, karikatürist, yapımcı ve çizer Varol Yaşaroğlu ve oyuncu Emre Turanlı ile birlikte yürüttükleri Çocuk Sinema Okuluna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'da kendi okullarında eğitim alan 120 çocuğun 6 film çektiğini anlattı.



Sinema okulunun sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara sinema ve televizyonu öğretebilmek amacıyla 3 yıl önce eğitimlere başladığını dile getiren Aktürk, eğitimlerin 6 ay süresince 8 branşta yürütüldüğünü ifade etti.



Çocukların montaj, senaryo, kamera, yönetmenlik, oyunculuk, afiş tasarımı dublaj, film müzikleri, kostüm, dekor ve drone başlıklarındaki eğitimlerinin ardından istedikleri bir filmi alınan izinler doğrultusunda kendi kadrajlarından yeniden çektiğini anlatan Aktürk, filmlerin 10 Haziran Dünya Sinemacılar Günü'nde başlayan Çocuk Sinemacılar Festivali kapsamında düzenlenecek galalarda seyirci ile buluşturulacağını söyledi.

ÇOCUK SİNEMACILAR, SEYİRCİ İLE BULUŞACAK

Aktürk, Dünya Sinemacılar Günü'nün kutlanacağı yarın Ankara Göktürk İlkokulu öğrencileri tarafından tekrar çekilen Vizontele filminin düzenlenecek gala ile izleyici ile buluşmaya hazırlandığını belirtti.



Acıbadem Cenap Şehabettin İlkokulu öğrencilerinin çekim ve montajını tamamladığı Hababam Sınıfı Tatilde filminin ise 11 Haziran'da Altunizade Kültür Merkezi'nde gösterileceğini kaydeden Aktürk, Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerinin kendi senaryo ve çekimleri ile beyazperdeye uyarladığı ve 3 ayrı senaryodaki Akran Zorbalığı filminin de 12 Haziran'da okul bahçelerinde açık hava sinema gösteriminin yapılacağını aktardı.



Yapımcı Aktürk, 13 Haziran'da Ankara Kentpark AVM Prestige sinemalarında son bulacak festivalin son gösteriminin, oyuncu İlker İnanoğlu'nun katılımıyla özel bir okulun öğrencilerinin çektiği Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmi ile olacağını kaydetti.



Sinema biletlerini de kendileri tasarlayan çocuklar, bilet satışlarından elde ettikleri gelirleri, "Her bilet, bir dilek" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştıracaklar.



Sinema filmlerin galalarına Türk sinemasının ünlü isimleri de davet edildi.