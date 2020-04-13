Çocuklar büyükleriyle 'masal'larda buluşacak

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle evinden çıkamayan çocukları "masallar" aracılığıyla görüşemedikleri aile büyükleriyle bir araya getirecek.



"Masal pandemisi başlıyor. Covid bir varmış, hiç yokmuş" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinde, Covid-19 salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocukların, psikolojik dayanıklılığını artırmak, sosyal bağlarını güçlendirmek amaçlanıyor.



Proje kapsamında evdeki çocuklar, uzak kaldıkları çalışan anne-babaları, dede, anneanne, babaanne, teyze, hala, amca gibi yakınlarıyla veya özledikleri öğretmenleriyle masallar ve hikayeler aracılığıyla buluşturulacak.



Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Didem Öztop, "Çocuklara akşamları yatmadan önce okunan bir masalın, hikayenin bu dönemde göremediği akrabası, sevdiği bir büyüğü tarafından okunmasını, bunun da çocuklarla video veya ses kaydı olarak paylaşılmasını rica ediyoruz" çağrısında bulundu.



Öztop, "Arzumuz, yetişkinlerin okuduğu masalı çok sevdikleri ama görüşemedikleri çocuklara bir ses kaydı veya video şeklinde göndermesi. Yani sosyal medyada paylaşılmasından ziyade çocuklarla paylaşılması. Böylelikle birbirleriyle bağ kurmalarını, duygusal açıdan güçlenmelerini, dayanıklılıklarını artırmayı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



ÜNLÜLER DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARI İÇİN MASAL OKUDU

Projenin bir ayağında da çocuklarını göremeyen sağlık çalışanlarının bulunduğunu, çocuk psikiyatrları olarak Covid-19'la mücadelede en ön saflarda yer alan meslektaşlarına destek vermek istediklerini dile getiren Öztop, şunları kaydetti:



"Projemize ülkemizin değerli sanatçıları, yazarlar da destek verdi. Sağlık çalışanlarına yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Pınar Altuğ, Şenay Gürler, Tansu Biçer, Tülin Özer, Gül Gölge, Funda İlhan, Melek Şahin'in de içinde olduğu sanatçılarımız, sağlık çalışanlarının çocukları için birer masal okudu. Ayrıca çocuk kitapları, öykü yazarı Elif Yemenici, Ayfer Gürdal, Ahmet Büke, Dilge Güney, Barış İnce, Berçem Akbaş ile Prof. Dr. Bahar Gökler, Prof. Dr. Bengi Semerci projemize destek veren isimler oldu. Proje konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla okunan bu masalları resmi sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağız."



Ünlülerin sağlık çalışanları için seslendirdiği masallar bugün 19.30'dan itibaren Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneğinin Youtube ve diğer sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.