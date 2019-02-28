CSI Miami dizisiyle yıldızı parlayan Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu. Lisa Sheridan 44 yaşındaydı.

Sheridan'ın ölüm haberini menajeri Mitch Clem doğruladı.

Clem yaptığı açıklamada, “Hepimiz Lisa'yı çokm sevdik ve onu kaybettiğimiz için yıkıldık. Pazartesi sabahı New Orleans'taki evinde hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin berlilenmesi için uzmanların rapor hazırlamasını bekliyoruz" dedi.

Clem ayrıca, Sheridan'ın intihar ettiği şeklindeki haberleri yalanlayarak, ailesinin ölümün intihar kaynaklı olmadığını söylediğini de belirtti.

Ünlü oyuncu son olarak Halt and Catch Fire adlı dizide rol almıştı.

LISA SHERIDAN KİMDİR?



5 Ekim 1974'te doğan Lisa Sheridan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde konservartuar eğitimi aldı. Eğitimine Moskova'da devam eden Sheridan, önce Londra'da, ardından da Los Angeles'ta tiyatro oyunculuğu yaptı.



İlk olarak 1998 yılında Legacy adlı diziyle televizyona adım atan oyuncu, 2002'de rol aldığı CSI Miami dizisiyle tanındı. Son olarak Halt and Catch Fire dizisinde iki bölümde oynayan Sheridan; Elsa & Fred (2014), A Magic Christmas (2014), Only God Can (2015), Strange Nature (2018) gibi filmlerde de rol aldı.