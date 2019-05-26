Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 44. sanat sezonunun son konserini verdi.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) dinleyicileriyle buluşan koroya, konserin ikinci bölümünde solist olarak Bekir Ünlüataer eşlik etti.



Ünlüataer, "Sezonun son konserinin solisti olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Yoğun bir seyirci de var. Birçok yerde birçok konser veriyorum ama devlet korosunun sahnesinde inanın çok farklı duygulara kapılıyorum. Çok gurur verici bir şey" dedi.



Çalışmaların aylar öncesinden başladığını ve repertuvarın titizlikle seçildiğini belirten Ünlüataer, konserde evc makamında dört eser seslendirdi.

CUMHURİYETİN İLK RESMİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU



Konserde koro şefliğini Mehmet Güntekin üstlenirken, Sultan 3. Selim'in bugüne kadar pek icra edilmemiş rast makamındaki peşrev ve saz semaisi ile tarzıcihan makamındaki eserleri de dinleyiciyle buluştu.



Yaklaşık iki saat süren konserde ayrıca Hacı Arif Bey, Münir Nureddin Selçuk, Basmacı Abdi Efendi, Dede Efendi ve Lemi Atlı'dan eserler icra edildi.



Cumhuriyetin ilk resmi Türk müziği topluluğu olan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

