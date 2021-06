Dakota Johnson ve Sean Penn, Daddio filminde buluşuyor

Dakota Johnson ve Sean Penn aynı filmde buluşuyor. 31 yaşındaki Grinin Elli Tonu yıldızı ile 60 yaşındaki iki Oscar’lı aktör, Daddio adlı filmde başrolleri paylaşacak.



Senaryoyu kaleme alan Christy Hall, Daddio ile ilk uzun metrajlı yönetmenlik deneyimini yaşayacak. Hall, daha önce TV dizisi I’m Not Okay With This’i yönetmiş, yazmış ve ortak yaratıcılığını üstlenmişti. Hall, Daddio filminin aynı zamanda Emma Tillinger Koskoff ile birlikte yapımcılığını da üstlenecek. Johnson ve Ro Donnelly ise TeaTime Pictures bayrağı altında yapımcı olacak.

TAKSİ ŞOFÖRÜ VE YOLCUSUNUN HİKAYESİ



Daddio'da, Dakota Johnson, New York'a vardıktan sonra bir taksiye atlayan genç bir kadını oynayacak. Sean Penn ise yolcusu ile aşk, kayıplar, seks ve ilişkilerdeki güç dinamikleri gibi hassas konularla ilgili eğlenceli, şakacı bir sohbet başlatan sürücüyü canlandıracak.



Johnson kısa süre önce bağımsız drama Our Friend'de Jason Segel ve Casey Affleck ile birlikte rol aldı. Ünlü oyuncu yakında St. Vincent'ın The Nowhere Inn adlı filminde küçük bir rolde görülecek.



Sean Pennson, Deli ve Dahi filminde Mel Gibson ile birlikte rol aldı.

KIZIYLA AYNI FİLMDE OYNADI VE YÖNETTİ

Mystic River ve Milk filmleriyle Oscar kazanan Penn ise yakın zamanda, kızı Dylan Penn ile birlikte oynadığı bağımsız film Flag Day'i yönetti. Flag Day, 13 Ağustos'ta ABD sinemalarında gösterime girmeden önce Cannes'da prömiyer yapacak.