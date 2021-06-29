David Bowie'nin tablosuna açık artırmada 90 bin dolar

Toronto’daki Cowley Abbott Fine Art müzayede evi tarafından çevrimiçi açık artırmaya çıkarılan tablonun 7 bin ile 10 bin dolar arasında satılması beklenen tablo tahminlerin üzerinde satıldı.



Müzayedeci Rob Cowley, tablonun arkasındaki imzalı baş harflerinin bir Bowie imza uzmanı tarafından doğrulandığını söyledi.



Tablonun bu kadar yüksek bir fiyata alıcı bulmasından dolayı şoke olduğunu söyleyen Cowley, "Sanat eserinin orijinal ve otantik olduğunu keşfetmekten çok heyecanlandık" dedi.

NE OLMUŞTU?



Bowie’nin 1995-1997 yılları arasında yaptığı ‘Dead Heads’ (Ölü Kafalar) adlı 47 resimlik seriden biri olan tablo ilk olarak 2001'de bir web sitesi aracılığıyla satılmıştı. Tablo daha sonra Toronto'nun 300 kilometre kuzeyindeki South River'da bağış mağazasında bir kişi tarafından 4 dolara alınmıştı.