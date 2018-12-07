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DC Comics'in Alan Moor'un ‘Watchmen' serisinden karakterler ve kötü olayları Batman ve Superman'in dünyasında bir araya getirdiği ve internete sızan ‘Doomsday Clock'un sekizinci sayısında Putin de yer aldı. Öykünün büyük kısmı Rusya'da geçen sayıda Putin, saldırgan biri gibi lanse edildiği çizgi romanda ABD'ye karşı savaş ilan etmek için bahane arıyor. Sayıda, Putin'in ikili ilişkilerdeki gerginliği savaşa dönüştürebileceğine işaret ediliyor.



​Rusya'nın hedef alındığı çizgi romanda bir bölümde de ‘Rus kuklası' olarak nitelenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesini gazla zehirlediği küçük bir çocuk da yer alıyor.



Comicbook.com'a göre, Firestorm isimli süper kahramanın Rusya'da kalabalıklar içinde olduğu sırada başlayan çizgi romanda, kahraman kalabalığı kazara özel güçleriyle cama dönüştürüyor.



Putin de Firestorm'un ABD hükümeti için çalıştığını düşünerek, öfke ile ‘artık ABD'nin yalanlarına tolerans göstermeyeceğini' söylüyor ve 'bu bahaneyle' savaş ilan ediyor.



ABD'de olduğu gibi Rusya'da da sevilen Superman de olayın kazara gerçekleştiğini, Firestorm'un böyle bir şey yapmak istemediğini ve insanları tekrar eski haline dönüştürebileceğini söylüyor. Fireman da daha sonra Rus bir çocuğu yeniden hayata döndürüyor, ancak Rus askerleri buna rağmen ateş açıyor, tanklar da cama dönüşen Rusların üzerine sürülüyor. Superman çocuğu kurtarmaya çalışırken, Putin olay yerinden kayboluyor.