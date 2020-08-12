Demet Akbağ: Gençlere devrettik

Usta oyuncu Demet Akbağ, Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü projesi hakkında, "Gençlere devrettik artık" dedi.

12.08.2020 - 11:08

Demet Akbağ: Gençlere devrettik

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Demet Akbağ: Dizi yapmamak benim tercihim değil

Demet Akbağ: Dizi yapmamak benim tercihim değil

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren Demet Akbağ, önceki akşam görüntülendi.

Uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyleyen oyuncu Akbağ, 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü' projesiyle ilgili konuştu.

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; usta oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ben projeyi kabul etmemiş değilim, ben oynamıyorum. Artık gençler oynuyor. O proje bildiğiniz gibi değil zaten Beşiktaş Kültür Merkezi yapıyor. Yine bizim konuştuğunuz üzerinde tartıştığımız kimlerin oynaması birlikte karar verdiğimiz bir film olarak onlar oynuyorlar. Gençlere devrettik artık"

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