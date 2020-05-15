Demet Sağıroğlu'ndan yeni single: Yaşadım Saydın mı?

Pop müziğin ünlü sesi Demet Sağıroğlu’nun, corona virüse yakalanması nedeniyle çıkış tarihi ertelenen 'Yaşadım Saydın mı?' isimli single’ı bugün Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.



Sanatçı, sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait olan şarkısında “Söyle kalbim biz bizeyiz, ‘Yaşadım Saydın mı?’ ”diyor.

"POLLYANNA'NIN PENCERESİNDEN BAKIYORUM"



Sağlığına kavuşan Demet Sağıroğlu, “Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Tüm hastalara şifa diliyorum. Evren, Pollyann’nın penceresinden bakanlar için ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Biraz sabır” dedi.

