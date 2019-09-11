Türk rock müziğinin ünlü ismi Demir Demirkan, 2004 yılında yayınladığı, 2004 İstanbul albümünün 15. yılı dolayısıyla ekim ayında konser turnesine çıkıyor.



Zaferlerim, Gitti Gider, Kahpe gibi şarkılarının yer aldığı 2004 İstanbul albümünün 15. yıl turnesi kapsamında şehir şehir gezecek olan sanatçının rotası Eskişehir ile başlayarak Ankara, Çorlu, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli ile devam ederek İstanbul'da son bulacak.

Güçlü sahne performansı ve 2004 albümü şarkılarının yanı sıra Aşktan Öte, Rüzgar gibi unutulmaz şarkılarını da hayranlarıyla buluşturarak özlem giderecek olan sanatçı, konser turnesinin ardından yeni teklisi için çalışmalarını tamamlayacak.



KONSER PROGRAMI

16 Ekim If Performance Hall Eskişehir



17 Ekim 6:45 KK Ankara



18 Ekim Pikap Sahne Çorlu



19 Ekim Pikap Sahne Tekirdağ



23 Ekim Pena Edirne



24 Ekim Hayal Kahvesi Kocaeli



25 Ekim Moda Kayıkhane İstanbul