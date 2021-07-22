Derviş Zaim'in Flaşbellek filmine 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden ödül

Yönetmen Derviş Zaim'in Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini anlatan Flaşbellek filmi, ABD'de düzenlenen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 15:43

Derviş Zaim'in Flaşbellek filmine 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden ödül

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Yönetmen Derviş Zaim'in Flaşbellek filmi, Arizona eyaletinde düzenlenen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı.

Flaşbellek filmi, 2020'de 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivali'nde "Genç Jüri Ödülü"ne hak kazanarak, 12-19 Temmuz'da Fransa'da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluştu.

Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar.

2022'DE SİNEMADA GÖSTERİLECEK

Görüntü yönetmenliği'ni Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.

​​​​​​​Film, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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