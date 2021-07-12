Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak

Devlet Çoksesli Korosu Sanat Kurulu Üyesi Esin Hoşsöyler, Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki "Portreler 1: Zamanların Sesi" konserine açıklamada bulundu.



Konserde, 2018 Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda birincilik ödülü alan Volkan Akkoç'un Yunus Emre'nin şiiri üzerine bestelediği "Aşkından Yanar Yüreğim" eserinin ilk defa seslendirileceğini belirten Hoşsöyler, Madrigaller ve romantik dönemin bestecilerinden özlenen koro eserlerinin yanı sıra dünya koro repertuvarına büyük katkı sağlayacak ezgilerle dünyaca tanınmış Avrupalı bestecilerin Mevlana ve Yunus Emre'nin sözleri üzerine yazdığı eserlerin de yer alacağını söyledi.

"ÇOK ÖZLEDİK"



Bu etkinliklerin seyirciyle aynı atmosferde konser vermenin büyüleyici etkisine ulaşamayacağını vurgulayan Hoşsöyler, "Salonlardaki konser performansımıza, gelen izleyici de katılıyor. Oradaki etkiyi adeta birlikte inşa ediyoruz. Konserlerimizi seyircilerimizle gerçekleştirmeyi çok özledik"" diye konuştu.



Hoşsöyler, sanatseverleri 14 Temmuz akşamı "insan sesinin büyüsüyle" buluşturacak Devlet Çoksesli Korosu'nun, yaz sezonuna açık hava ve salon konserleriyle devam edeceğini, farklı konseptlerde yeni dijital konserler de vereceklerini aktardı.



Hoşsöyler, 15 Ağustos'ta Patara Antik Tiyatro'da ve 18 Ağustos'ta Hierapolis Antik Tiyatro'da Carl Orff'un sevilen eseri Carmina Burana'yı piyano ve perküsyonların eşliğinde sanatseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.