Devlet Tiyatroları sanatçısı Cahit Çağıran vefat etti

Devlet Tiyatroları (DT) sanatçısı Cahit Çağıran, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

14.05.2021 - 14:40

Devlet Tiyatroları sanatçısı Cahit Çağıran vefat etti

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Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçılarından Çağıran'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Çağıran; Genç Osman, Kafesten Bir Kuş Uçtu, IV. Murat ve Satıcının Ölümü başta olmak üzere DT'nin önemli temsillerinde oyuncu, 2018'de sahneye konulan "Mehmet Akif" oyununda ise yönetmen olarak görev aldı.

MUSTAFA KURT'TAN TAZİYEMESAJI

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Çağıran'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Kurt "Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz ve Türk tiyatrosunun değerli ismi Cahit Çağıran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli oyuncumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi. 

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