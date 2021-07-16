Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Hem Türkiye hem de diasporaların ve ilgili topluluklarının bulundukları ülkelerin kültür ve sanat hayatına yeni bir bakış açısı getirilmesi amacıyla yapılacak Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücünü ortaya koyacak.



Diaspora toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin genç, geleceğin ise önemli ve etkili sinemacılarını 27-29 Ağustos'ta buluşturacak festivale başvurular 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren, festivalin bulundukları yere uyum sağlamaya ve geldikleri yeri unutmamaya çalışan insanların hikayelerini de konu edineceğini belirtti.



Eren, "Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve kucaklayıcı biçimde gerçekleştirilecek bir etkinlik olacağı inancındayız" dedi.



Festival Direktörü Emrah Kılıç ise Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonu ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festival hakkında bilgiler verdi.



Kılıç, YTB'nin diaspora toplumları için uluslararası bir kısa film festivalle özellikle genç sinemacılara bir platform sunma isteğini çok değerli bulduğunu belirterek, "Önemli misyonları olan yeni bir festivalin doğuş sürecinde, Boğaziçi Kültür ve Sanat Vakfı olarak da tüm tecrübemizle yer almaktan dolayı heyecan duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.



YARIŞMA KATEGORİLERİ VE ÖDÜLLER



Festivalin Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin euro, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 2 bin 500 euro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 euro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1000 euro para ödülünün sahibi olacak.



Türkçe veya Türkçe lehçelerinde çekilen filmlerin başvurabileceği Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde ise En İyi Film Ödülü’nü kazanan film 5 bin euro, TRT Özel Ödülü'nü kazanan film 2 bin 500 euro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 euro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1000 euro﻿​ para ödülünün sahibi olacak.



Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki 20 dakikayı aşmayan kısa filmlerin katılabileceği festivale başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar değerlendirilmeye alınacak.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun