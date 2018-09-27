Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un yaptığı; başrollerinde İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu ve Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı DİP dizisi, Yunanistan'da gerçekleşen Golden Umbrella Televizyon Ödülleri töreninde En İyi Web Dizisi ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz sezon puhutv'de yayınlanan Dip dizisi bu yıl 24'üncüsü gerçekleşen medya sektöründen pek çok profesyonelin katılım gösterdiği Mediamixx Tv Festivali'nde yarışan filmler arasında en iyisi seçildi.
Dip En İyi Web Dizisi seçildi
ntv.com.trSanat
Başrollerinde İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu ve Berrak Tüzünataç’ın rol aldığı Dip dizisi, Golden Umbrella Televizyon Ödülleri töreninde en iyi web dizisi ödülüne layık görüldü.
Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un yaptığı; başrollerinde İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu ve Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı DİP dizisi, Yunanistan'da gerçekleşen Golden Umbrella Televizyon Ödülleri töreninde En İyi Web Dizisi ödülüne layık görüldü.