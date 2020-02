Disney CEO’su Bob Iger istifa etti

Star Wars, Marvel serileri ile Fox'un eğlence işlerini satın alarak Disney’i geliştiren CEO Bob Iger, dün istifa ettiğini açıkladı. Walt Disney Co şirketi ile Disney parkları ve ürünlerinin yeni başkanı olarak, Iger'in yerine Bob Chapek getirildi.



Iger, 31 Aralık 2021 tarihli sözleşmesinin bitimine kadar şirketin icra başkanı olarak kalacak.



2015'ten bu yana şirketi yönten Iger, 71 milyar dolara Fox’un eğlence işlerini satın almış, Disney Plus yayın hizmetini Kasım 2019’da başlatmıştı. Disney Plus, üç ay içinde 29 milyon dolara yakın gelir elde etmişti.



Iger, istifa açıklamasında, bu başarılı stratejileri uygulamaya koyduktan sonra işin yaratıcı tarafına odaklanmak istediğini belirtti. Disney'in günlük çalışmalarıyla ilgilenirken yaratıcı işleri yapamayacağını, bu nedenle CEO’luktan istifa ettiğini açıkladı.



EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ CEO OLDU



69 yaşındaki Iger, 2018’de en çok kazanan ikinci CEO oldu. Kazancı 65,6 milyon dolardı. En çok kazanan isim ise 129,5 milyon dolarla Discovery'nin CEO’su David Zaslav’dı.

PRENS HARRY EŞİ İÇİN İŞ İSTEDİ

Iger’in adı, geçen ay, Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin ‘Megxit’ sürecinde farklı şekilde gündeme gelmişti.



Geçen temmuz ayında Aslan Kral (The Lino King) filminin Londra galasına katılan kraliyet çiftinin görüntülerini yeniden mercek altına alan İngiliz basını, Disney ile seslendirme anlaşması yapan Markle için, o galada Prens Harry'nin iş istediğini ortaya çıkarmıştı. Görüntülerde Harry, Bon Iger’e, kendisiyle evlenmeden önce Amerika’da oyunculuk kariyerini sürdüren eşinin seslendirme işiyle ilgili olduğunu söylüyordu. Kameraların yakaladığı konuşmada Harry, Iger ile konuşurken, eşine bakarak, “Onun seslendirme yaptığını biliyor musunuz?” diyordu.



Iger de “Bunu bilmiyordum” diye yanıt verince Harry, “Şaşırmış görünüyorsunuz. O, seslendirmeyle çok ilgileniyor” diyordu. Bunun üzerine Iger, “Denemek isteriz. Harika bir fikir” diye karşılık veriyordu ve daha sonra Iger’in Markle’a “Mail gönderin” dediği görülüyordu.