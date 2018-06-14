Su altı temalı dev oyun alanı 'The Disney Reef', Disney’in Great Ormond Street Hastanesi Çocuk Vakfı ile çok uzun yıllardır devam eden işbirliğinin bir sonucu olarak hayata geçirildi. Oyun alanının resmi açılışını yetkililerle birlikte 2016 yılında kalp nakli gerçekleştirilen 4 yaşındaki Elliott Livingstone ve İngiltere’nin ünlü televizyon sunucusu Tess Daly birlikte gerçekleştirdi.

İngiltere’de Great Ormond Street Hastanesi’nde açılışı gerçekleştirilen su altı temalı oyun alanı, ilhamını 1951’de Walt Disney’in hastaneyi ziyaretinden ve markanın yakın bir zamanda hastanelerde ve hastane dışında tedavi görmekte olan çocukların iyileşme sürecini hızlandırmaya katkı sağlamak hedefiyle verdiği küresel taahhütten alıyor. Disney, 2008 yılında Great Ormond Street Hastanesi Çocuk Vakfı için 10 milyon pound’luk bir yatırım taahhüdü vermişti.

Disney Reef, Disney’in “Moments that matter” adlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı kapsamında hayati tehlikesi olan hastalıklara yakalanmış çocukların duygusal direncini geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.



HASTANENİN TAM ORTASINDA DEV OYUN ALANI



Hastanenin tam ortasında, açık havada yer alan oyun alanı, hastanenin özel oyun ekibi ve Disney tasarım ekibi ile birlikte hazırlandı. Su altı temalı bu oyun alanı, çok özel ışıklar ve duyusal unsurların yanı sıra Mickey ve Arkadaşları, Küçük Deniz Kızı Ariel ve Kayıp Balık Dori gibi popüler Disney içeriklerinden sevilen kahramanların heykelleri ile süslü.



Disney Reef oyun alanı her gün İngiltere’nin farklı bölgelerinden 618 çocuğun tedavi için geldiği hastanede, çocukların haftalar hatta aylar sürebilen tedavi süreçlerinde onlara moral vererek, aileleri ve kardeşleri ile vakit geçirebilecekleri bir alan sağlıyor.



Disney’in Vakıf için 2008 yılında verdiği 10 milyon poundluk yatırım sözünün yanı sıra hastanede tedavi gören çocuk hastalar ve aileleri için tedavi süreçlerinde onlara sihirli deneyimler yaşatabilecek mini prömiyerler, Disney karakterlerinin ve ünlülerin ziyaretleri ile birlikte yataklarının yanı başında Disney filmleri ve televizyon şovları izleyebilme imkanı sağlama taahhüdü de bulunuyor.