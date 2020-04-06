Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası #SahneEvinde kapsamında ilk kez puhutv.com’da

23 Nisan 2016 Doğuş Yayın Grubu Bahçe Konseri'nde yetenekli öğrenciler, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Rondo alla Turca eserinden Ferit Tüzün’ün Esintiler eserine klasik müzikseverleri evde kaldığımız bu günlerde zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.



Doğuş Grubu’nun kurucu destekçiliğiyle 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiriyor. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in yaptığı DÇSO, çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Orkestra, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti. Bu isimler arasında dünyaca ünlü piyanistler Fazıl Say ve Gülsin Onay, keman sanatçısı Cihat Aşkın, “3 Tenor” olarak tanınan Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol Talınlı ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyası, tenor Nicola Martinucci ve kemancı Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. DÇSO bugüne kadar çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı.



DÇSO, bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 72 konserde, 800’ü aşkın çocuk sanatçıyı orkestra bünyesinde bir araya getirmiş ve yaklaşık 94 bin izleyiciye ulaştı.

DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI KONSERİNİ ŞİMDİ İZLEYİN