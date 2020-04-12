Dört ülke sanatçıları evlerinden konser verdi

Türk, Sırp, İtalyan ve Çinli orkestra ve koro sanatçıları, corona virüs nedeniyle başlatılan "Uzak Ama Birlikte" projesi kapsamında internet üzerinden evlerinden katılarak konser verdi. Konserin görüntüleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının YouTube kanalından paylaşıldı.

Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 12:32

Screenshot_3.png

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: Evde kal sanata kavuş

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: Evde kal sanata kavuş

Tenor Murat Karahan Bolşoy'a damga vurdu

Tenor Murat Karahan Bolşoy'a damga vurdu

"Pandemi Boyunca Dostluk" ve "#DistanTogether (Uzak Ama Birlikte)" sloganıyla yayınlanan konserde, Türkiye'den Samsun Devlet Opera ve Balesi, Sırbistan Ulusal Operası ve Çinli sanatçılardan oluşan koroya, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İtalya'dan Benevento Filarmoni Orkestrası ve Sırbistan Ulusal Operası Orkestrası eşlik etti.

Konserin orkestra şefliğini, bu yıl Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliğine başlayan İtalyan Şef Andrea Solinas yaptı.

Konser öncesi Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan, konsere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konserin açılış şarkısı, Konstantin Blagojevic ve Andrea Solinas tarafından düzenlenen "Bella Ciao" oldu.

Daha sonra Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisinin Joy to Ode (Neşeye Övgü) bölümünden 3 dakikalık bir kesit seslendirildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...