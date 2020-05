Duayen viyola sanatçısı Ruşen Güneş vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti.

Dünyanın pek çok yerinde konserler veren, Londra Filarmoni ile BBC Senfoni orkestralarında viyola grup şefliği yapan Güneş, Türk bestecilerin dünyaya tanıtılmasına öncülük eden sanatçıların başında geliyordu.



Londra'da yaşamaya başladıktan sonra ülkesiyle bağlarını koparmayan Güneş, İstanbul Mimar Sinan ve İzmir Yaşar üniversitelerinde master ve doktora dersleri veriyor, Ankara'da viyola ustalık sınıflarında bilgi birikimini gençlere aktarıyordu.



Bir süredir kanser tedavisi gören 80 yaşındaki sanatçı, dün akşam Londra'da yaşamını yitirdi.



CSO'nun ilk solo viyola sanatçısı Güneş, 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca devlet sanatçılığına layık görülmüştü.



Orhan Ahıskal tarafından yazılan, sanatçının hayat hikayesini konu alan "Viyola Düştü Yola: Ruşen Güneş" isimli kitap, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınlarınca okuyucuyla buluşturulmuştu.



CSO İLE SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFINDAN PAYLAŞIM



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının sosyal medya hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, şunlar kaydedildi:



"Ülkemizin çok sesli müzikte önde gelen değerlerinden olan saygıdeğer büyüğümüz, viyola sanatçısı Ruşen Güneş'in vefat haberini almış bulunmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenleri ve camiamızın başı sağ olsun."



Sevda Cenap And Müzik Vakfının mesajında da Güneş'in yurt içi ve dışında gösterdiği üstün başarı, kazandığı uluslararası ün, Türk bestecilerin viyola eserlerini öncelikli olarak seslendirmesi, tanıtması ve başarılı viyola öğreticiliği dolayısıyla, 2014'te Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası aldığı hatırlatıldı.



Mesajda, "Vefatını, sanat camiamız ve ülkemiz adına üzüntüyle karşılıyor, tüm yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



FAZIL SAY'DAN GÜNEŞ İÇİN PAYLAŞIM



Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Gülsin Onay, flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol başta olmak üzere klasik müziğin önde gelen isimleri, Ruşen Güneş için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.



Fazıl Say, paylaşımında, "Sevgili dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Büyük bir değerdi, uzun yıllar Londra'da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı. Onun için bir viyola eseri yazma sözüm vardı, yetişemedim. Nurlar içinde yatsın." ifadelerine yer verdi.



Gülsin Onay da "Ruşen Güneş'i kaybettik. Nur içinde yatsın değerli viyola sanatçımız." şeklinde duygularını paylaştı.