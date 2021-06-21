Duman'dan aylar sonra ilk konser KüçükÇiftlik Park’ta

İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta, rock müzik sevenler için hazırlanan konser serisi, 9-10 Temmuz tarihlerinde Duman ile başlıyor.



Pandemiden bu yana aylar sonra ilk kez kapılarını müzik için açan KüçükÇiftlik Park’ta sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerle müzikli günlere duyulan özlem sona erecek.

KüçükÇiftlik Park, temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle açılacak.



KONSER BİN KİŞİYLE SINIRLANDIRILDI

Normal şartlarda ayakta 17 bin kişiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak yaklaşık bin kişilik sınırlı sayıda oturmalı düzeni ile ağırlayacak.