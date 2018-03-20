'Dünya Bir Kukla Sahnesi' sergisi açıldı

Daha önce Şehir Tiyatroları'nda ve çeşitli özel tiyatrolarda görev yapan Bilgen, yaptığı açıklamada, 1986 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nu kurduğunu söyledi.



Bilgen, kukla oynatmaya ilk olarak 1984 yılında ana okullarında başladığını ve 12 yıl boyunca kukla gösterilerini devam ettirdiğini dile getirdi.

"KUKLA TİYATROSU DA YAPMAYI PLANLIYORUM"



Kukla sergisini oyuncu arkadaşlarının teşvikleriyle açtığını anlatan Bilgen, şöyle devam etti: "Sergi açma süresi 4 yıl sürdü. Kadıköy Belediyesi bana burayı tahsis etti ve 12 sahne, 39 kuklayla sergimizi açtık. Güzel tepkiler geliyor. Hatta ileride Masal Gerçek Tiyatrosu'nun yanı sıra sadece bir kukla tiyatrosu da yapmayı planlıyorum."



Bilgen, sergide yer alan kuklaların yapım sürecine değinerek, "İlk önce kuklaları kilden çalışıyorum. Daha sonra alçı kalıbına alıyorum. Alçı kalıbına aldıktan sonra da kilden temizliyorum ve ondan lateks, tülbent bezi ve straforla dokuyorum. Daha sonra üzerine akrilik macun ve akrilik boya sürüyorum. Kuklanın böyle bir üretim süreci var." diye konuştu.



Aralarında "İsmail Dümbüllü", "Charlie Chaplin", "Kadınlar Günü", "Nasreddin Hoca ve Akşehirliler", "İzafiyet Teorisi", "Bekçi ve Mahalle", "Sirtaki" ve "İstanbul'dan Bir Kesit"in bulunduğu toplam 12 sahnede yer alan kuklalar, 29 Mart'a kadar görülebilecek.

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