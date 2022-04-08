Dünyaca tanınan duayen seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’nın hayatı “Benim Sanatım” belgeseli ile NTV’de

Seramikten aldığı güç ve ilhamla bu sene 65. Yılını kutlayan Kale grubu, “ Benim Sanatım“ Füreya belgeselinden sonra öğrencisi Alev Ebüzziya’nın 60 yıllık sanat yolculuğuna odaklanıyor.

Türk basın tarihine ışık tutan köklü bir ailenin üyesi olan sanatçı, binlerce yıldan beri var olan çanak formuna kendi üslubu ile yeni bir soluk kattı.

Yaptığı ikonik çanaklarla dünyanın çok sayıda prestijli müzesinin yanı sıra, eserleriyle Danimarka ve İngiltere’deki kraliyet koleksiyonları ile Japonya İmparatorluk Sarayı‘nda da yer alan sanatçı, 1987’den bu yana çalışmalarını Paris’te yürütüyor.



Uluslararası kariyerinde dünyanın dört bir yanında sergiler açan, Danimarka ve Fransa’dan şövalyelik nişanı ile ödüllendirilen sanatçı, 2021 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük ödülüne de layık görüldü.



Eserlerinde mükemmelin değil, titreşimin peşinde olduğunu söyleyen sanatçı, çekimleri Paris’te gerçekleştirilen belgeselde, atölyesini merkeze alarak üretim sürecini ve sanat yolculuğunun hikayesini anlattı.



Alev Ebüzziya belgeseli, 9 Nisan Cumartesi 18:15’de ve tekrarıyla Pazar 11:15’de Ntv’de izlenebilir.