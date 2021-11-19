Dünyaca ünlü eserlerden seçkiler Gala Bale'de sahnelenecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi, klasik ve modern balenin en önemli eserlerinin seçkilerinden oluşan Gala Bale'yi izleyiciyle buluşturacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 17:06

Dünyaca ünlü eserlerden seçkiler Gala Bale'de sahnelenecek

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ADOB ve Modern Dans Topluluğu sanatçılarınca sahnelenecek eserin prömiyeri, yarın saat 20.00'de Sahnesi'nde yapılacak.

Eserde Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran, Flame de Paris, Diana & Action, H'arlequin, Gopak, C-19, Milonga del Angel, Tango's, Vivo Quartet ve None of Us gibi dünyaca ünlü eserlerden seçkiler yer alacak.

KADRODA KİMLER VAR?

Petipa, Ivanov, Vainonen, Zakhorov, Fernando, Mehmet Balkan, Uğur Seyrek, Armağan Davran, Volkan Ersoy, Nilgün Demireller, Deniz Alp, Bürge Kayacan ve İlke Sayıner'in koreograflığını yaptıkları eserleri Sanem Subaygil ve İlke Sayıner sahneye koyacak.

Ali Gökdemir'in ışık, Naile Ahmedova'nın piyanist imzası taşıdığı eser, 25 ve 27 Kasım'da da sahnelenecek.

Biletler Ankara Devlet Opera ve Balesi gişelerinden temin edilebilecek.

ARŞİV: BİSİKLET ÜZERİNDE BALE VE JİMNASTİK

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