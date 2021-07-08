Düşmek üzere olan kitabeye koruma

Yedikule'deki Narlıkapı burcunda Bizans İmparatoru Komnenos tarafından yaptırılan kitabe düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.



İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın önleyici hizmetler ekipleri, burç etrafındaki yabani otları ve ağaçları temizledi. Kurulacak tahta bariyer için iskele hazırladı. Ekipler surlardan dökülen parçaları da temizledi. Kurulan iskele ile kitabenin yanına çıkan ekipler, fırçalarla temizlik çalışması yaptı.

Bizans İmparatoru Manuel Komnenos tarafından yaptırılan ve üzerinde "Romalıların İsa sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel Komnenos tarafından restore edildi" yazan kitabenin çevresi tahtalarla kapatılarak desteklenecek.

Kitabe ve surların Narlıkapı bölümü için restorasyon projesi henüz hazırlık aşamasında bulunuyor.

