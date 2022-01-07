Düzce'de tarihi eser niteliğinde el yazması kitaplar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ve Konuralp Merkez Karakolu ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Ekipler, tarihi eser niteliğinde kitaplar bulundurduğu istihbaratı üzerine M.Ç'yi takibe aldı.



Teknik ve fiziki takip sonucu M.Ç'nin kullandığı araç D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Melen Köprüsü mevkisinde durduruldu.



Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 1800'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen 4 el yazması kitap ele geçirildi.



Kitaplar incelenmek üzere Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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