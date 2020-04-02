E-kütüphaneden binlerce kitap okundu

Corona virüs nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e-kütüphanesinden 12 bin kitap okudu

DHA 02.04.2020 - 10:43

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'Kütüphanelere evlerinizden bağlanın'

'Kütüphanelere evlerinizden bağlanın'

Corona virüs salgının yayılmaması için 'Evde Kal' çağrısıyla yaşamlarını evlerine sığdıranlar kitap okumaya yöneldi.

Evlerinde bulunanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu e-kütüphaneye ilgi gösterdi.

Öğrenciler ve kitap okumayı seven vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi içinde yer alan Halk Kütüphanesi ve Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde yer alan 23 bin e-kitabı ücretsiz okuyabiliyor.

Vatandaşların evden çıkamadığı günlerden bugüne kadar site üstünden 12 bin kitap okundu.

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