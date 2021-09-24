Eddie Murphy, Amazon'la üç filmlik anlaşma imzaladı

Saturday Night Live ile başlayan kariyerinde sayısı filmi imza atan ve akademi ödülüne aday gösterilen efsane komedyen Eddie Murphy, Amazon'la üç filmlik anlaşma imzaladı.

24.09.2021 - 14:46

Eddie Murphy, Amazon'la üç filmlik anlaşma imzaladı

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Eğlence dünyasının önde gelen isimleri bünyesinde toplamak için agresif şekilde hareket eden Amazon Studios, Eddie Murphy ile üç film ve ilk bakış içeren bir film anlaşması imzaladı. Anlaşma, komedyenin Amazon Stüdyoları için üç filmde başrol oynamasını, ayrıca Prime Video ve stüdyo için orijinal film projeleri geliştirmesini istiyor.

Amazon Studios'un başkanı Jennifer Salke, "Eddie, hem kameranın önünde, hem de arkasında bir efsane. İnkar edilemez komedi ve dramatik dehasıyla, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere sürekli olarak eğlenceli, orijinal hikayeler ve karakterler sunuyor. Geleneği sürdürmeye yardımcı olmaktan ve Eddie'yi resmi olarak Amazon ailesine kabul etmekten daha fazla heyecan duyamazdık” dedi.

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