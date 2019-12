Edis, Volkswagen Arena'da An'a veda etti

Son zamanların en çok satan pop albümü “Ân”daki her bir şarkısı ile dijital satış platformlarında liste başı olan Edis, Volkswagen Arena’daki çok özel konserle kariyerinin 5. yılını kutladı.



“An” albümü için her detayı özenle hazırlanmış konserlerle karşımıza çıkan Edis, bu kez Pozitif deneyimiyle unutulmaz bir konser hazırlayarak “Ân’a Veda” etti.



Volkswagen Arena sahnesinde gerçekleşen “Ân’a Veda” 2 bölümlük konserine 49 kişilik büyük bir ekiple hazırlanan, yeni imajı ve sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, 5000 kişinin katılımıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



EDİS, “ÂN’A VEDA” KONSERİYLE YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYOR



“An’a Veda” konserinde Edis, söylediği “Bana mı?” adlı yeni şarkısıyla yeni tarzını da sahneye taşıdı. Ayrıca global bir anlaşma ile dünya sahnesine açılacağını da bu konserle duyurmuş oldu.



Edis,’in Benim Ol, Çok Çok, Yalan ve An gibi sevilen şarkılarını seslendirdiği ve dönüşüm sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen “Ân’a Veda” konseri özel ve sürpriz dijital içerikler ve projeksiyonlarla bir kutlamaya dönüştü. Sahnede Edis’e “Sevişmemiz Olay” düetleri ile dikkat çeken Yasemin Mori eşlik etti.





Edis ayrıca sürpriz olarak Billie Eilish’in Bad Guy ve Ed Sheeran’ın Shape Of You şarkılarını da seslendirdi.



