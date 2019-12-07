Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde (On Küçük Zenci)

Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun’u ilk kez tiyatro sahnesine çıkaran On Küçük Zenci oyununun galası önceki gün yapıldı. Tiyatro Ak’la Kara'daki galaya Hülya Koçyiğit, kardeşi Feryal Koçyiğit, Altan Gördüm, Ferhan Şensoy, Derya Şensoy ve Nevra Serezli gibi isimler katıldı.

Gösterim öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ediz Hun, oyunun Agatha Christie’nin aynı adlı romanından uyarlandığını anımsatarak, seyircileri büyük sürprizler beklediğini söyledi.



Koçyiğit, Ediz Hun’u sahnede görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi

Tiyatro oyunculuğunun kendisi için çok heyecan verici olduğunu ifade eden usta oyuncu, “Arkadaşlarımın hepsi profesyonel sanatçılar ama ben bir sinema sanatçısıyım. Hakikaten çok çaba sarf ettim, çok çalıştım. Tabii takdir seyircinindir. Böyle güzel bir grupla çalışıyor olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.



Oyunda Yeşilçam’ın efsane ismi Ediz Hun ile birlikte Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş yer alıyor.

