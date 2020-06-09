Efes Antik Kenti’nde sosyal mesafeli yeni dönem

Corona virüs salgını ile birlikte ziyarete kapatılan Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’nin yeniden ziyarete açılmasının ardından yeni dönemle ilgili bir dizi sağlık önlemi alındı. İzmir Turist Rehberler Odası (İZRO) ve merkezi Kuşadası’nda bulunan Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) yönetimleri Efes Antik Kentini ziyaret ederek turistler ve ziyaretçiler için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme dönemiyle birlikte sosyal mesafeli turlar için Efes Antik Kenti’nde Covid-19 için eylem planı devreye sokuldu. Eylem planında ateş ölçüm bölgeleri, el-ayak dezenfektanı ve sosyal mesafe uyarılarının bulunduğu yerler oluşturuldu.

Yeni dönemde Efes Antik Kenti’ne ziyaretçi girişleri sabah 10.00’da başlayacak, 18.30’da ören yeri ziyarete kapanacak, 19.30’da ise ziyaretçilerin çıkışları sağlanacak. Bu arada, Efes Antik Kenti’nde normalleşme sürecindeki önlemleri yerinde gören ATRO Başkanı Ozan Sayın, İZRO Başkanı Macit Şaşzade ve beraberindeki oda yönetim kurulu üyeleri, Celcius Kütüphanesi önünde sosyal mesafeli yeni dönem pozu verdi.