Efsanelerle 90'lar Türkçe Pop Partisi Zorlu'da

Son yılların trend partilerinden olan 90'lar Türkçe Pop Parti, ünlü isimlerin katılımıyla bu kez Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde unutulmaz bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.



Özel etkinlik, 22 Ocak Cumartesi Çelik, Yonca Evcimik, Grup Vitamin, Mansur Ark, Ragga Oktay ve DJ Hakan Küfündür’ün performanslarıyla Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Yonca Evcimik de 90'lar partisinde sahne alacak

Hala hafızalarımızda tazeliğini koruyan bandanalı videosu Ateşteyim ile Çelik, abone dansıyla hayran bırakan Yonca Evcimik ve dansçıları, Törkiş Kovboylarla bizi gülme krizine sokan efsanevi Grup Vitamin, 'İnadı Bırak Yanıma Yanaşıver Artık' diyen Mansur Ark, Çikolata Kız'la tanınan Ragga Oktay ve 90'lar Türkçe Pop Parti furyasını başlatan Dj Hakan Küfündür partide yer alacak.