ABD yapımı, animasyon, aksiyon türündeki filmde, America Ferrera "Astrid", Gerard Butler "Kayıtsız Zebella", Cate Blanchett ise "Valka" karakterini orijinal dilinde seslendirecek.



Cressida Cowell'ın "How to Train Your Dragon" adlı romanından uyarlanan üçlemenin son bölümü olan filmin konusu kısaca şöyle: "Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalarla insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder. Bu dişi ejderha vahşi ve zorludur. Tehlike bir kez daha kapıya dayandığında ve Hicks'in otoritesi sınandığında, ejderha da binici de kendi türünü korumak için önemli kararlar vermek zorunda kalacaktır."



Jay Baruchel, Craig Ferguson, Jonah Hill, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse, T. J. Miller, Kristen Wiig ile F. Murray Abraham da filmin orijinal seslendirmelerini yapan ünlü isimler arasında yer alıyor.



Film 25 Ocak 2019'da izleyiciyle buluşacak.

AFİŞ

FRAGMAN