Elif Ana filminin çekimlerine başlandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsal Cennetpınarı Mahallesi'nde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.



Senaristliğini Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün yaptığı, yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatağan canlandırıyor. Filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Metin Coşkun ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor.

Yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel, film setinde gazetecilere, kendi yöresinde film çekmenin oldukça mutluluk verici olduğunu söyledi.



"BİR YILA YAKIN ÖN HAZIRLIK YAPTIK"

Teklif geldiğinde çok heyecanlandığını ve ekip arkadaşlarıyla yaptıkları değerIendirmenin ardından çekimlere başladıklarını anlatan Kırtel, "Bu kültürün, bu toplumun insanıyım. Hep dışarıdaki işleri çekiyorduk, ilk defa kendi toplumumun kendi kültürümün projesi geldi inanılmaz heyecanlandık. Bir yıla yakın senaryo ve ön hazırlık aşaması yaptık. Son üç aydır mekanlar kuruldu. Çok güçlü bir teknik ekiple yola başladık. Çok ciddi bir çalışma arkadaş grubu oluşturduk. İyi bir oyuncu kadromuz var" dedi.

"İyi bir iş çıkarmayı planlıyoruz ve bir kültürün, toplumun şu an uzaklaştığı bir şey var. İyilik, güzellik, birbirimize yardımseverlik, Elif Ana bunu anlatıyor" diyen Kırtel, "Burada birleştirici bir gücüz ve biz bir şey anlatmak istiyoruz. İyilik, iyidir. Yaklaşık üç hafta buradayız" diye konuştu.



Kırtel , Pazarcık, Adana, Adıyaman ve Malatya'da da çekimler yapılacağını işaret ederek, filmin galasını İstanbul ve başta İsviçre olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yapmayı planlıklarını ifade etti.

"ROLÜ HATASIZ OYNAMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yönetmenlerden Semir Aslanyürek de filmin kendileri için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.



Kazım Öz de senaryo aşamasındayken teklif geldiğini ve kabul ettiğini dile getirerek, "Elif Ana karakteri ilgimi çekti. Onun iyilikseverliği mevcut dünyamızda bu kadar kötülüğün, çatışmanın, yabancılaşmanın, ayrışmanın olduğu bir dünyada Elif Ana her şeye rağmen, her zaman bir araya getirmeyi, insanları barıştırmayı, onlara iyilik dağıtmayı ve onlara huzur vermeyi hedef alan bir kadın" diye konuştu.



Elif Ana rolüne can veren Aliye Uzunatağan ise bir kadının iyiliğe bu kadar gönül vermesi ve herkese iyilik yaparak bu dünyadan ayrılmasının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Elif Ana çok özel bir karakter. Elif Ananın 50'sinden sonrasını oynuyorum. Elif Ana kalp gözü açık bir kadın. Kendisini ziyarete gelen insanların ismini söyleyerek kapıyı açıyor. Sezgisi güçlü bir kadın. Bu rolü hatasız oynamak benim için çok önemli” ifadelerini kullandı.



Oyuncu Ali Sürmeli de Elif Ana'nın sevgi dilinin mimarlarından biri olduğuna işaret ederek, güzel bir film olacağına inandığını vurguladı.