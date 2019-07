Rock’n roll müziğin efsanevi ismi Elvis Presley'nin hayatını anlatan film için hazırlıklar sürüyor. Filmin yönetmemi Baz Luhrmann’ın Presley’yi canlandıracak isimler listesinde son beş kişinin kaldığı öğrenildi. Presley olarak düşünülen isimler arasında, daha önce The Beatles'dan John Lennon'a hayat veren Aaron Taylor Johnson; şimdilerde West Side Story’de rol alan Ansel Elgort; Dunkirk'ün yıldızı müzisyen Harry Styles; Whiplash filminde rol alan Miles Teller; Jim Jarmusch'un The Dead Don't Die'ında ve Tarantino'nun Once Upon A Time In Hollywood'unda rol alan Austin Butler bulunuyor.



The Great Gatsby, Moulin Rouge, Romeo + Juliet gibi filmleriyle tanınan yönetmen Baz Luhrmann'ın başrol kararı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Filmin oyuncu kadrosuna eklenen ilk isim Tom Hanks olmuştu. Hanks, Presley'nin menajeri Colonel Tom Parker'a hayat verecek.