Emily Ratajkowski, Bright Futures dizisinde oynayacak

NBC’nin pilot bölüm hazırlıkları süren yeni dizisi Bright Futures başrol oyuncuları belli oldu. Tek kameralı çekilen komedi dizisinde Emily Ratajkowski, Shameik Moore, Calum Worthy, Jimmy Tatro ve YouTuber Lilly Singh oynayacak.



Birght Futures, black-ish’in yaratıcısı Kenya Barris ile devam dizisi grown-ish’in senaristleri Hale Rothstein, Danny Segal ve Isaac Schamis tarafından hayata geçiriliyor. Ayrıca Lisa Kudrow’un da anlatıcı olarak projeye eklendiği açıklandı.

YENİ MEZUN ARKADAŞ GRUBU





Dizinin senaryosu üniversiteyi bitirip yetişkinliğe adım atan ve yeni mesleklerine alışmaya çalışan bir arkadaş grubunun yaşamına odaklanacak.

HERKESİN HAYRAN OLDUĞU SARAH



Dizide Moore’u kaza avukatı Aaron; Worthy’yi senarist olmak isteyen Danny; Singh’i üniversiteden yeni mezun olmuş taze doktor Sid; Tatro’yu grubun en sadık karakterlerinden Berger, Ratajkowski’yi ise herkesin hayranlık duyduğu Sarah rollerinde izleyeceğiz.



EMILY RATAJKOWSKI'NİN DAHA ÖNCEKİ PROJELERİ



2004 yılında Andrew's Alteration ile televizyon macerasına başlayan Emily Ratajkowski; A Year and a Day, iCarly, Gone Girl Entourage, The Spoils Before Dying, We Are Your Friends, Easy, In Darkness ve Love Advent gibi yapımlarda rol aldı.



BRIGHT FUTURES OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



Emily Ratajkowski / Sarah

Lisa Kudrow / Narrator

immy Tatro / Berger

Calum Worthy / Danny

Lilly Singh/ Sid

Shameik Moore /Aaron