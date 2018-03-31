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Emily Ratajkowski, Bright Futures dizisinde oynayacak

Sanat
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Model ve oyuncu Emily Ratajkowski'nin yeni projesi belli oldu. 26 yaşındaki yıldız Shameik Moore, Calum Worthy, Jimmy Tatro ve YouTuber Lilly Singh ile birlikte Bright Futures dizisinde oynayacak.

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NBC’nin pilot bölüm hazırlıkları süren yeni dizisi Bright Futures başrol oyuncuları belli oldu. Tek kameralı çekilen komedi dizisinde Emily Ratajkowski, Shameik Moore, Calum Worthy, Jimmy Tatro ve YouTuber Lilly Singh oynayacak.

Birght Futures, black-ish’in yaratıcısı Kenya Barris ile devam dizisi grown-ish’in senaristleri Hale Rothstein, Danny Segal ve Isaac Schamis tarafından hayata geçiriliyor. Ayrıca Lisa Kudrow’un da anlatıcı olarak projeye eklendiği açıklandı.

YENİ MEZUN ARKADAŞ GRUBU


Dizinin senaryosu üniversiteyi bitirip yetişkinliğe adım atan ve yeni mesleklerine alışmaya çalışan bir arkadaş grubunun yaşamına odaklanacak.

HERKESİN HAYRAN OLDUĞU SARAH

Dizide Moore’u kaza avukatı Aaron; Worthy’yi senarist olmak isteyen Danny; Singh’i üniversiteden yeni mezun olmuş taze doktor Sid; Tatro’yu grubun en sadık karakterlerinden Berger, Ratajkowski’yi ise herkesin hayranlık duyduğu Sarah rollerinde izleyeceğiz.

EMILY RATAJKOWSKI'NİN DAHA ÖNCEKİ PROJELERİ

2004 yılında Andrew's Alteration ile televizyon macerasına başlayan Emily Ratajkowski; A Year and a Day, iCarly, Gone Girl Entourage, The Spoils Before Dying, We Are Your Friends, Easy, In Darkness ve Love Advent gibi yapımlarda rol aldı.

BRIGHT FUTURES OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ 

Emily Ratajkowski / Sarah
Lisa Kudrow / Narrator
immy Tatro / Berger
Calum Worthy / Danny
Lilly Singh/ Sid
Shameik Moore /Aaron

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