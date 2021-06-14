Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi ABD'de 'En İyi Film' ödülü kazandı

Yerli yapım Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi, Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde 'En İyi Uzun Metraj Film' ödülünü kazandı.



Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın'ın imzasını taşıyan film, İtalya'nın Milano şehrinde spor filmleri alanında gerçekleştirilen 38. Milano Uluslararası Ficts Festivali'nde aldığı 'Mansiyon' ödülünün ardından Teksas'taki festivalden de ödülle döndü.

Yapım, ABD'nin Teksas eyaletinde spor filmleri alanında gerçekleştirilen Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde 'En İyi Uzun Metraj Film' ödülünü aldı.

Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın, boksör kardeşinin hikayesini anlattığı filmi kendi imkanlarıyla çektiğini belirterek, "İmkansız diye bir şey yok" dedi.

"SİNEMA YOLCULUĞUMDAKİ HEYECANIMI ARTIRDI"

Filmin İspanya'nın Barselona şehrinde 18 yıldır düzenlenen festivalde de finalist olduğu bilgisini veren Taşkın, şunları söyledi:

"Kendi imkanlarımızla çektiğimiz, kardeşimin gerçek hikayesini anlattığım bu filmin yurt dışında önemli festivallerde ödül alması sinema yolculuğumdaki heyecanımı daha da artırdı. Elimdeki bütün imkanları maksimum derecede kullanarak çevremdeki insanların, dostlarımın, ailemin, akrabalarımın da desteğiyle bütçemi toparlayıp pes etmeden filmlerimi ortaya çıkartıyorum ve bu filmler yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallerde finalist oluyor, ödüller alıyor. Kardeşimin yolculuğuyla beraber benim filmimin hikayesi de kendini tamamladı."

YENİ FİLMİN ADI 'BEŞ MEVSİM'

Yeni uzun metraj projesine de değinen Taşkın, "Genç bir sinemacının hikayesini anlatma hedeflerim var. 115 sahne yazdım. Üçüncü uzun metraj projemin senaryo çalışmalarına da devam ediyorum. Filmin ismini 'Beş Mevsim' olarak düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

EMRE: GENÇ BİR BOKSÖRÜN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU



Yönetmenin kardeşi Yunus Emre Taşkın'ın başrolünde oynadığı ve aile üyelerinin de rol aldığı filmin konusu şöyle:



"Boks milli takımına seçilmek için büyüklerde ve U22'de (19-22) Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmenin hayallerini kuran 19 yaşındaki Emre, çalışmak zorunda olduğu zorlu yaşamını kolaylaştırmak için destek aramaktadır. Sponsor bulup garsonluğu bırakarak sadece boksa odaklanmayı istese de şartlar Emre'den yana olmaz. Emre hem garsonluk yapıp hem de Türkiye şampiyonasına hazırlanmak zorundadır."



KAAN ATİLLA TAŞKIN KİMDİR?



Yurt içinde ve dışında çeşitli festivallerde ödüller alan Taşkın, ilk kısa filmi olan Bilyali'yi Trabzon'da ailesiyle çekti. Öğretmenim Nerede, Guguk Kuşu, Bulutların Ardında ve Karib adlı eserlere de imza atan Taşkın, 2018'de Karadeniz’in Yalnız Nineleri adlı uzun metraj belgesel filmini hazırladı.

Taşkın, 2018'de Dandelion Film'i kurdu, ardından Tükeniş adlı kısa filmini ve Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi adlı ikinci uzun metraj filmini tamamladı.