İspanya'nın Granada kentinde yer alan Endülüs İslam dönemi yapılarından bin yıllık Bab El Ramla (Kum Kapı) restore edilecek. El Hamra Sarayı ve Cennet-ül Arif Bahçesi (Generalife) Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 2019'un ilk yarısında başlayacak.

95 BİN EURO BÜTÇE AYRILDI

1800'lü yılların sonuna kadar şehrin giriş kapılarından biri olan ancak daha sonra yıkılarak El Hamra Sarayı yakınlarındaki orman içinde yeniden inşa edilen yapının restorasyonu için 95 bin euro bütçe ayrıldı.



4 ay sürmesi beklenen çalışmayla, kapı üzerindeki toz ve toprak tabakası ile biyolojik kalıntıların temizlenmesi, kaymanın veya yıkılmanın önlenmesi için yapının sağlamlaştırılması ve erişim yollarının düzenlenmesi amaçlanıyor.



ÖNCE YIKILDI SONRA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

11'inci yüzyılda inşa edilen Bab El Ramla, çökmeye yüz tuttuğu ve tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 1884'te yıkılmıştı. İspanyolcada Puerta de Bibarrambla ve Arco de las Orejas (Kulaklar Kemeri) olarak da bilinen yapı, müze deposuna kaldırılarak kurtarılan bazı parçalarıyla 1933'te orman içinde daha küçük olarak yeniden inşa edilmişti.



İspanya topraklarındaki son İslam toprağı olan Gırnata Emirliği, 1492'de ele geçirilmiş, kısa süre devam eden hoşgörü döneminin ardından Müslümanlar ya sürgün edilmiş ya da işkencelerle din değiştirmeye zorlanmıştı.



Bu süre zarfında cami gibi bazı İslam dönemi yapıları yıkılırken; sütun, kubbe, kapı ve duvarlarına binlerce kez La Galibe İllallah (Allah'tan başka galip yoktur) ifadesinin işlendiği El Hamra Sarayı ise büyük ölçüde korunmuştu.

